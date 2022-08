Russland feuert „unstoppbare” Hyperschallrakete auf Ziel in Ukraine ab

Mit einer Rakete des Typs „Kinschal" hat Moskau am Montag militärische Einrichtungen in der Ukraine anvisiert.

Eine russische Hyperschallrakete vom Typ „Kinschal“ soll am Montag auf militärische Einrichtungen der Ukraine in der Region Vinnytsia abgefeuert worden sein. Das teilte die ukrainische Luftwaffe kürzlich über Facebook mit.

Im März hatte Moskau verkündet, dass es die Ch-47M Kinschal bereits im Westen der Ukraine eingesetzt habe. Sie kann sowohl mit konventionellen als auch mit nuklearen Sprengsätzen beladen werden und hat eine Reichweite von über 1.800 Kilometern.

Erst im Mai vermeldete Moskau den erfolgreichen Test einer Hyperschallrakete des Typs „Zirkon“. Sie war von einer Fregatte der Admiral-Gorschkow-Klasse in der Barentssee in Richtung eines Ziels im Weißen Meer in der Arktis abgefeuert worden. Russland soll außerdem in Zusammenarbeit mit Indien eine an Zirkon angelehnte Rakete entwickeln, wie die futurezone berichtete.