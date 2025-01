Musk-Vertrauter will in Ecstasy als Medikament investieren

Trump-Regierung könnte MDMA zulassen

Das Pharmaunternehmen ist daraufhin in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste etwa 3/4 seiner 100 Angestellten kündigen. Dennoch möchte es einen neuen Versuch für die Zulassung von MDMA starten. Und hier kommt Gracias ins Spiel, der sich als früher Tesla-Investor, Unterstützer bei Musks Twitter-Übernahme und als glühender Musk-Fan einen Namen gemacht hat.

Das Privatvermögen von Gracias wird aktuell auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er bietet Lykos die notwendige Finanzspritze an, um einen weiteren Antrag zur Zulassung von MDMA stemmen zu können. Für 30 Millionen Dollar will Gracias 3 der 7 Sitze im Vorstand haben, berichtet Financial Times. Damit hätte er einen hohen Anteil an Kontrolle über das Unternehmen - wichtige Entscheidung können künftig nicht ohne seine Zustimmung gefällt werden.

Die Hoffnung von Lykos liegt auf dem künftigen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr, dem die Arzneimittelbehörde FDA unterstellt ist. Kennedy hat sich bereits in der Vergangenheit offen für derartige Therapiemöglichkeiten gezeigt. Sollte Lykos eine MDMA-Zulassung erhalten, könnte dies für das Unternehmen und für Gracias, sofern sein Angebot angenommen wird, riesige Gewinne bedeuten. Der Lykos-Vorstand will sich noch diese Woche zum möglichen Investment Gracias' beraten.