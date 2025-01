4 km großer Asteroid Alinda kann mit Fernglas beobachtet werden

Wer sich für Asteroiden interessiert, kann in den nächsten Tagen am Himmel Ausschau halten.

Ein großer Asteroid ist der Erde dieser Tage so nahe wie seit 100 Jahren nicht mehr. Sogar mit dem Fernglas könnte der Asteroid (887) Alinda sichtbar sein, wenn man etwas Glück hat. Der Himmelskörper wird auf eine Größe von 4,2 Kilometer geschätzt.

Am 12. Januar um 18:30 (MEZ) wird er am hellsten erstrahlen. Schon jetzt und bis dahin ist er gut sichtbar. Besonders in der nördlichen Hemisphäre ist es in den Sternbildern Orion und Zwillinge möglich, den Asteroiden auch mit einem Fernglas zu beobachten.

Notwendig ist dafür ein 10X50-Fernglas, also eines mit 10-facher-Vergrößerung und 50mm Frontlinsendurchmesser. Gutes Wetter ist natürlich ebenfalls Voraussetzung. Das Virtual Telescope Project wird am 12. Jänner einen Livestream des Vorbeiflugs veranstalten.

Entfernung

Alinda nähert sich der Erde auf bis zu 12,3 Millionen Kilometer. Das entspricht 0.08220 Astronomischen Einheiten (AU) oder etwa der 32-fachen Entfernung zwischen Erde und Mond. Trotz seiner Größe und Nähe stellt Alinda keine Gefahr für die Erde dar.

Wenn es diesmal mit der Beobachtung nicht klappt, muss man sich bis zur nächsten Chance etwas gedulden. Die nächste vergleichbare Annäherung findet erst am 25. Januar 2087 statt.

Geschichte

Der Asteroid wurde am 3. Januar 1918 von dem deutschen Astronomen Max Wolf entdeckt und gehört zur Gruppe der Amor-Asteroiden. Er rotiert in etwa 73 Stunden und 58 Sekunden um die eigene Achse.

Die Herkunft seines Namens ist nicht genau überliefert. Mögliche Erklärungen sind, dass er entweder nach der antiken Stadt Alinda in der heutigen Türkei oder nach einer Figur aus der Mythologie der australischen Aborigines benannt ist.