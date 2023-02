Videos: Asteroid verglüht über Ärmelkanal

Vergangene Nacht konnte rund um den Ärmelkanal ein Spektakel am Himmel beobachtet werden: So verglühte ein kleiner Asteroid als Feuerkugel. Der Asteroid wurde Sonntagabend von dem Astronomen Krisztián Sárneczky im Piszkéstető-Observatorium in Ungarn entdeckt. Zu dieser Zeit soll er bereits näher an der Erde gewesen sein als der Mond.