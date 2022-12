180 Meter großer Asteroid wird heute mit Radiowellen beschossen

2010 XC15 fliegt heute an der Erde vorbei. Forschende der University of Alaska Fairbanks untersuchen ihn für den Ernstfall.

2010 XC15 fliegt heute an der Erde vorbei. Der 180 Meter große Asteroid kann unserem Planeten zwar nicht gefährlich werden, ist für Astronom*innen aber dennoch ein wichtiger Forschungsgegenstand. Forschende der University of Alaska Fairbanks untersuchen die Zusammensetzung von 2010 XC15 mit Radiowellen. So sollen künftig Schäden, von potenziell gefährlichen Asteroiden, die sich auf Kurs zur Erde befinden, abgeschätzt werden können.

Radiowellen erkunden das Asteroideninnere

"Mehr Wissen über das Innere eines Asteroiden ist wichtig, um zu bestimmen, wie man sich gegen ihn verteidigen kann" schreibt die Universität in einer Presseaussendung. Dieses Wissen erlangen die Astronom*innen mit der sogenannten HAARP-Anlage ("High Frequency Active Auroral Research Program"). Sie beschießt 2010 XC15 mit 9,6-Megahertz-Radiowellen.