Extrem seltenes Schauspiel: Grüner Komet zieht an Mars vorbei

Der grüne Komet namens C/2022 E3 (ZTF), oder kurz: ZTF, ist kurz davor, am Mars vorbeizufliegen. In den Nächten vom 10. und 11. Februar werden die beiden Himmelskörper Seite an Seite über der Nordhalbkugel sichtbar sein. Sobald man den Mars entdeckt hat, der sich durch seine orangefarbene Leuchtkraft von den Sternen abhebt, sollte auch der grüne Ball sichtbar sein. Bis 14. Februar wird der Komet in der Nähe des Mars zu sehen sein.

Während der Rote Planet mit bloßen Auge erkennbar ist, braucht man für den Kometen allerdings zumindest ein Fernglas, wenn nicht gleich ein Teleskop. Generell ist die Kometenhelligkeit schwierig vorauszusagen. Mitspielen muss auch das Wetter.

Verschwommener Fleck

Am besten sichtbar sind die beiden Himmelskörper außerhalb der lichtdurchfluteten Stadt. Der Mars befindet sich östlich der Orion-Konstellation. Um Orion zu finden, kann man nach 3 nahegelegenen Sternen mit ähnlicher Leuchtkraft in einer Reihe suchen. Diese sind Teil der Orion-Konstellation. Ansonsten kann auch eine Sternebeobachtungs-App wie Sky Safari bei der Ortung des Roten Planeten helfen.

Hat man ihn gefunden, findet sich der Komet knapp darüber. Laut dem Nachthimmel-Fotografen Dan Bartlett sollte man dabei nach einem verschwommenen und „verschmierten“ Fleck suchen, wie er gegenüber Sciencealert rät. Wesentlich sei auch, nicht bis zum späten Abend zu warten, wenn der Mond aufgeht und so den Himmel erhellt. Wann der Mond wo aufgeht, lässt sich über die Website Time and Date aufrufen. Dabei gibt man seinen Wohnort ein und kann einsehen, wann sich der Erdtrabant am Himmel zeigt.

Das letzte Mal kam der Komet 50.000 v. Christus der Erde so nahe, wie jetzt. Ob er in 50.000 Jahren wieder zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. Aufgrund seiner Flugbahnveränderung könnte es sein, das er das Sonnensystem für immer verlassen wird.