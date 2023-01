Komet erstmals seit Tausenden Jahren mit freiem Auge zu sehen

03.01.2023

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) besucht im Jänner unser Sonnensystem. Vor 50.000 Jahren war er das letzte Mal hier.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres stattet ein Komet der Erde einen Besuch ab. Der erst kürzlich entdeckte Himmelskörper mit der Bezeichnung C/2022 E3 (ZTF) wird am 12. Jänner der Sonne und der Erde am 1. und 2. Februar am nächsten sein. Möglicherweise kann man den Kometen mehrere Tage lang am Nachthimmel beobachten. Wie hell der Komet leuchten wird, ist schwer vorherzusagen. Sollte die Helligkeit weiter zunehmen, so wie das aktuell der Fall ist, könnte C/2022 E3 (ZTF) sogar mit freiem Auge am Nachthimmel zu sehen sein. Mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop sollte er jedenfalls sichtbar sein.

Wann ist die beste Zeit für eine Sichtung? Die besten Chancen, den Kometen zu beobachten, hat man laut NASA in den frühen Morgenstunden, wenn man nach Norden blickt. Ideale Bedingungen für eine Sichtung seien bei Neumond am 21. beziehungsweise am 22. Jänner, wenn der Himmel am dunkelsten ist. Der Komet bewegt sich - aus Sicht von der nördlichen Hemisphäre - in nordwestliche Richtung. Er wird sich der Sonne bis auf 160 Millionen Kilometer nähern. Die geringste Distanz zur Erde wird 42 Millionen Kilometer betragen.

Neandertaler könnten den Kometen gesehen haben C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet, der ungefähr alle 50.000 Jahre in unserem Sonnensystem vorbeischaut. Das letzte Mal, als sich der Komet der Erde näherte, herrschte auf unserem Planeten gerade die sogenannte Eiszeit. In diesem jüngeren Abschnitt der Altsteinzeit könnten einige der ersten Homo Sapiens und einige der letzten Neandertaler den Kometen bereits gesehen haben. Entdeckt wurde C/2022 E3 (ZTF) aber erst im März 2022 vom Zwicky Transient Facility am Palomar-Observatorium in San Diego in Kalifornien.