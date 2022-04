137 Kilometer Durchmesser: Hubble fotografiert gigantischen Kometen

Das Weltraumteleskop Hubble hat laut Informationen der NASA das riesige Objekt nun fotografiert und so genau vermessen, wie nie zuvor . Der Durchmesser des Kometen beträgt demnach 137 Kilometer . Die neuen Daten bestätigen Berechnungen europäischer Forscher*innen .

Bereits 2014 entdeckten Astronom*innen den größten Kometen , der bislang in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. Sein offizieller Name lautet C/2014 UN271 . Besser bekannt ist er als Bernardinelli-Bernstein-Komet , benannt nach seinen Entdeckern Pedro Bernardinelli und Gary Bernstein von der Universität Pennsylvania.

Daten bestätigen Größe

“Wir dachten bereits, dass der Komet ziemlich groß ist, aber wir benötigten die Daten, um es zu bestätigen”, wird Man-To Hui von der Macau University of Science and Technology zitiert. Sein Team machte am 8. Jänner 2022 5 Fotos des Kometen, um ihn zu vermessen.

Die Herausforderung bei der Vermessung war, den tatsächlichen Kern des Kometen (Nucleus) von seiner Koma zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um Gase und Staub, die den festen Brocken umgeben. Weil die Auflösung von Hubble nicht ausreicht, um den Nucleus visuell abzugrenzen, mussten die Forscher*innen seine Größe anhand der Helligkeit berechnen. Dabei wurden auch Daten einer früheren Beobachtungen durch das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile verwendet.