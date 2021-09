150 Kilometer großer Komet fliegt auf die Sonne zu

Das ist 10x größer als der Hale-Bopp-Komet . Es ist sogar größer als der größte Marsmond. Tatsächlich könnte man beide Marsmonde Phobos und Deimos zusammenlegen und C/2014 UN271 wäre immer noch doppelt so groß. Der Astronom Will Gater hat anhand der neuen Zahlen eine Illustration veröffentlicht, die die Größenverhältnisse verdeutlichen.

Seit der Entdeckung wurde der Komet weiter beobachtet. In einer neuen Studie geben die beiden Forscher und ihr Team Details zu C/2014 UN271 bekannt.

Im Juni wurde erstmals über den bislang größten Kometen in unserem Sonnensystem berichtet. Offiziell heißt er C/2014 UN271 . Besser bekannt ist er als Bernardinelli-Bernstein-Komet , benannt nach seinen Entdeckern Pedro Bernardinelli und Gary Bernstein von der Universität Pennsylvania.

Derzeit fliegt der Bernardinelli-Bernstein-Komet auf unser inneres Sonnensystem zu. Die Chancen, dass er die Erde treffen wird, sind laut aktuellem Stand sehr gering. Im April 2031 wird er uns am nächsten kommen, mit 10,11 AU. AU steht für astronomische Einheit. Ein AU entspricht in etwa 149.598.000 Kilometer.

Der Sonne wird der Komet im Jänner 2031 am nächsten kommen, mit etwa 10,95 AU. Astronom*innen können sich bis dahin auf spektakuläre Beobachtungen freuen. Erst vor einer Woche wurde vom Observatorium in Las Vegas ein Outburst bei C/2014 UN271 beobachtet, womöglich durch entweichende Gase. Danach nahm er an Helligkeit zu.