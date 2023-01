Heute Nacht kommt der grüne Komet der Erde am nächsten

Der Komet kommt alle 50.000 Jahre an der Erde vorbei. Mit etwas Glück kann man den grünen Himmelskörper mit freiem Auge sehen.

Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne . Eine bessere Sicht auf den Kometen am nördlichen Sternenhimmel wird man aber in der 2. Februarwoche haben. Der Grund: Derzeit stört der zum Vollmond anwachsende Erdtrabant mit seinem Licht.

Bei einem seiner seltenen Rendezvous mit der Erde kommt der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) in der Nacht auf Mittwoch unserem Planeten am nächsten. Der Abstand zwischen der Erde und dem Himmelskörper beträgt dann aber immer noch 42 Millionen Kilometer .

Wo findet man den Kometen am Nachthimmel?

Zu finden ist der Komet am Nordhimmel - zwischen dem Polarstern und dem Großen Wagen. Mit etwas Glück kann man den grünen Kometen mit bloßem Auge sehen. In jedem Fall aber sollte dies bei Wolkenlücken mit einem Fernglas oder einem Teleskop möglich sein. Derzeit steht er die ganze Nacht am Himmel.