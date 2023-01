Komet C/2022 E3 in den nächsten Tagen mit freiem Auge zu sehen

"Am Abend steht der Komet noch ziemlich tief im Norden , zeigt sich aber etwa ab Mitternacht von Nord bis Nordost hoch am Himmel", so Pikhard. Bei der Suche hilft, sich am Sternbild "Kleiner Wagen" mit dem Polarstern zu orientieren.

Bilder zeigen den Kometen

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde am 2. März 2022 an der Zwicky Transient Facility (ZTF) am Palomar Observatory in Kalifornien (USA) entdeckt. Bisher hat sich seine Entwicklung an die Helligkeitsprognosen gehalten, mit Teleskopen aufgenommene Bilder zeigen eine helle, grünliche Koma des Kometen, einen kurzen breiten Staubschweif und einen langen schwachen Ionenschweif.

Er hat am Donnerstag mit einer Entfernung von 166 Millionen Kilometern seinen sonnennächsten Punkt erreicht und wird am 1. Februar im Abstand von 42 Millionen Kilometern die Erde passieren.