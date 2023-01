Spektakel am Himmel: Warum der Grüne Komet so besonders ist

Wir erklären euch, wann ihr den grünen Kometen am besten beobachten könnt.

Nach 50.000 Jahren besucht der Komet C/2022 E3 (ZTF) erstmals wieder unser Sonnensystem. Am 12. Jänner wird der Komet gegen Mitternacht der Sonne am nächsten sein, Anfang Februar der Erde. Das Besondere: Der Komet zieht einen grün leuchtenden Schweif hinter sich her. Nimmt die Helligkeit weiter zu wie bisher, kann man das Schauspiel sogar mit freiem Auge beobachten.

Wir haben uns den besonderen Himmelskörper genauer angesehen und erklären euch, wann und wie ihr den grünen Kometen beobachten könnt.