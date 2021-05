Wir erklären euch, woran ihr einen Asteroiden erkennt und was ihn von anderen Gebilden im Weltraum unterscheidet.

Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem entstanden. Neben Planeten entwickelten sich dabei auch Asteroiden, Kometen und Meteoriten. Asteroid bedeutet dabei so viel wie "sternenähnlich". Sie können mit Teleskopen oft nur als kleine Lichtpunkte wahrgenommen werden. Doch was unterscheidet einen Asteroiden von anderen Gebilden wie Kometen und Meteoriden? Das haben wir uns in einem kurzen Erklärvideo angesehen.