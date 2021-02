Riesiger Asteroid kommt Erde im März nahe

Cole Gregg, Student an der University of Western Ontario, hat einen bislang unbekannten Asteroiden entdeckt. Möglich machte das der Fernzugriff auf ein Teleskop in Spanien, wie die Universität selbst via Phys.org berichtet. Gregg machte die Entdeckung von zu Hause aus, wo er sich aufgrund der Pandemie aktuell die meiste Zeit aufhält.

“Obwohl es mein aktuelles Projekt ist, nach neuen Asteroiden zu suchen, ist man nicht darauf vorbereitet, tatsächlich einen zu finden, den bislang niemand gesehen hat”, so Gregg.

Das Objekt mit der temporären Bezeichnung ALA2xH hat in etwa eine Größe zwischen 50 und 100 Meter und wurde in die Datenbank der erdnahen Objekte der Universität Cambridge aufgenommen. Dort konnte auch seine Umlaufbahn berechnet werden, mit jener Gregg hoffte, den Himmelskörper nochmal abzulichten. Das ist bislang allerdings nicht gelungen.