Riesiger Metall-Asteroid rostet im All vor sich hin

Sondenmission geplant

Der Asteroid 16 Psyche soll hauptsächlich aus Nickel und Eisen bestehen. Der genaue Metallanteil lässt sich aufgrund der großen Distanz (16 Psyche liegt im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter) nicht feststellen. Die NASA plant bereits eine Raumsondenmission, um Psyche genauer unter die Lupe zu nehmen, berichtet Science Alert.

"Überraschungen immer aufregend"

"Was Psyche und die anderen Asteroiden so interessant macht, ist, dass sie als die Bausteine des Sonnensystems gelten", sagt Becker. "Herauszufinden, woraus ein Planet wirklich besteht und da hineinzusehen, ist wirklich faszinierend. Sobald wir zu Psyche kommen, werden wir wirklich verstehen, was los ist, selbst wenn es anders kommt, als wir uns vorstellen. Wenn es Überraschungen gibt, ist das immer aufregend."