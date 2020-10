Was Asteroidenbrösel verraten

Mehrere Motive

Warum macht die NASA das? Für die "Sample Return"-Mission gibt es mehrere Gründe. Eines der Hauptziele ist, dadurch mehr über die Entstehung der Sonne, der Erde und aller anderen Objekte im Sonnensystem herauszufinden. Das Gestein von Bennu ist wie eine 4,6 Milliarden Jahre alte Zeitkapsel. Auf der Erde gelandete Meteoriten können ebenso alt sein, sind allerdings mit irdischem Material kontaminiert.

Der Asteroid Bennu wurde als Ziel auserkoren, weil er reich an Kohlenstoff ist. Das Element ist der Schlüssel zur Bildung organischer Moleküle und hat eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Leben auf der Erde gespielt. Die Zusammensetzung des Gesteins von Bennu könnte wichtige Aufschlüsse für den zukünftigen Bergbau auf Asteroiden liefern. Und schlussendlich ist Bennu nicht ganz ungefährlich. Im Jahr 2135 könnte er der Erde näher kommen als der Mond. Je mehr man über den Asteroiden und seine Bewegung weiß, desto besser.

Elektronenmikroskope

Wie werden die Gesteinsproben untersucht? Ist die Kapsel einmal geborgen, wird sie in das Johnson Space Center der NASA in Houston gebracht und in einem nagelneuen Reinraum geöffnet. Ein Wissenschaftler-Team wird die Proben kategorisieren und einen Teil davon zur weiteren Analyse freigeben. 75 Prozent des Materials werden sicher gelagert, damit künftige Generationen es mit heute noch nicht vorhandenen Methoden untersuchen können.

"An der Universität von Arizona wurde ein eigenes Labor speziell für die Mitbringsel von OSIRIS-REx hergerichtet", erklärt Stefan Wallner, Astrophysiker an der Universität Wien, der futurezone. "Zunächst werden darin hochauflösende Bilder gemacht, um die Struktur des Staubes erkennen zu können." Dabei kommen drei Elektronenmikroskope zum Einsatz, die mit steigender Vergrößerung bis auf die Atomebene blicken können. In einem der Mikroskope werden die Proben mit Ionen beschossen, um ein Loch zu bohren. In einer zweiten Phase wird die chemische Zusammensetzung des Materials gemessen.

"Dieser Asteroidenstaub, Regolith genannt, ist völlig unberührt von einer Atmosphäre oder anderen erdähnlichen Stoffen", sagt Wallner. Das Material habe für Forscher deshalb unschätzbaren Wert. Einer der interessantesten Aspekte bei der Analyse sei, ob Asteroiden erste Bausteine für die Bildung von Lebensformen tragen könnten. Sei dies der Fall, würde dies die Hypothese stützen, wonach Asteroiden das Leben auf die Erde gebracht haben.