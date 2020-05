Asteroid Ryugu war zu nah an der Sonne

In der Studie stellen die Forscher die These auf, dass die Färbung daher kommt, dass Ryugu sich in einer Umlaufbahn nahe an der Sonne befand. Durch die Erwärmung der Oberfläche, änderte sich auch seine Farbe. Auch durch die Triebwerke wurde die Oberfläche erhitzt, was ähnliche Auswirkungen hatte.

Zeitraum

Auch zum Zeitpunkt, wann Ryugu seine Farbe erhalten hat, können die Forscher Angaben machen. Dazu analysierten sie die Färbung der Einschlagskrater auf dem Asteroiden, die von Kollisionen mit anderen Himmelskörpern stammen.

Die meisten großen Krater des Asteroiden sind rot. Dies deutet darauf hin, dass Ryugu seine Farbe erhielt, nachdem es den Asteroidengürtel verlassen hatte, wo es häufiger zu Kollisionen kam - also etwa vor 8 Millionen Jahren.

Entstanden ist der Asteroid laut aktuellen Erkenntnissen vor 9 Millionen Jahren im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, wo Kollisionen mit anderen Körpern viel häufiger auftreten als in der erdnahen Umlaufbahn, in die der Asteroid später eintrat.