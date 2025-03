Erste Nutzer berichten: So schlägt sich der gehypte KI-Agent aus China

10.03.2025

Vergangene Woche wurde eine Vorschau des neuen KI-Agenten Manus veröffentlicht. Die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen.

Manus ist ein KI-Agent, der Gedanken in Handlungen umsetzen soll, heißt es von den Herstellern. Er soll der erste vollständig autonome KI-Agent sein, also einer, der in der Lage ist, eine breite Palette von Aufgaben selbstständig umzusetzen. In einem auf x viral gegangenen Video erklärt Yichao “Peak” Ji, was Manus alles kann. Seit die Vorschau von Manus vergangene Woche veröffentlicht wurde, haben ihn einige Nutzer getestet. Begeistert sind vor allem die Hersteller. ➤ Mehr lesen: Gruselig menschliche KI im Test: Ich habe mit Miles telefoniert

Was Manus kann 164.529 Mitglieder haben sich auf dem offiziellen Discord-Channel von Manus AI zusammengefunden. Denn der KI-Agent kann vieles, so das Versprechen. Er soll selbstständig Websites bauen können oder Reisen planen und Buchungen durchführen oder Aktien analysieren können. Zudem arbeite Manus mithilfe der Cloud, was bedeutet, dass man den Laptop bei länger dauernden Aufgaben einfach schließen könne. Ist der KI-Agent fertig mit der Aufgabe, informiert er die Nutzerinnen und Nutzer über den Fortschritt. Woher die Inspiration für Manus kommt Die Hersteller von Manus behaupten selbst, dass sie den KI-Agent nicht von Grund auf erfunden haben. Wie TechCrunch berichtet, ist er eine Kombination aus bestehenden KI-Modellen.

Für Inspiration haben beispielsweise Claude von Anthropic und Qwen von Alibaba gesorgt. Dadurch soll Manus Aufgaben wie die Erstellung von Forschungsberichten übernehmen können. Weil die Hersteller von Manus auch etwas zurückgeben wollen, sollen Teile des Codes noch in diesem Jahr als Open Source verfügbar gemacht werden. ➤ Mehr lesen: DeepSeek ist nun unter prestigeträchtiger Webadresse erreichbar Auch Manus macht Fehler Hinter Manus steckt das chinesische Unternehmen “The Butterfly Effect”. Während dieses und seine Mitarbeiter von Manus schwärmen, sind so manche Nutzer nicht ganz so überzeugt. Beispielsweise berichtet Alexander Doria, der Gründer des KI-Startups Pleias, dass er auf Fehlermeldungen und Endlosschleifen gestoßen sei.