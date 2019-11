Hayabusa2 kommt mit Asteroidenproben zur Erde zurück

Sobald sich Hayabusa2 im Dezember 2020 in die Nähe unseres Planeten befindet, werden die Proben an Bord in versiegelten Containern in Richtung Erde geschickt. Nach dem Wiedereintritt in unsere Atmosphäre sollen sie in Australien landen. Hayabusa2 soll dann andere Asteroiden ansteuern.

Erkenntnisse

Ryugu ist ein erdnaher kohlenstoffhaltiger Asteroid. Durch die Proben hoffen sich die Wissenschaftler mehr Informationen über den Ursprung und die Entwicklung von Planeten. Auch Rückschlüsse auf den Ursprung von Wasser und schließlich von Leben könnten dadurch gezogen werden.