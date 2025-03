Amazon startet mit eigener Kreditkarte in Österreich

Santander und Amazon bringen in Österreich eine Visa-Kreditkarte ohne Jahresgebühr heraus.

Amazon bietet nun auch in Österreich eine eigene Visa-Kreditkarte in Kooperation mit der Bank Santander an. Kundinnen und Kunden bezahlen für diese keine Jahresgebühr und erhalten Belohnungen bei Einkäufen. Ein neues Bankkonto ist ebenfalls nicht erforderlich. Ausgestellt wird die Karte von Zinia, das ist die Konsumentenfinanzierungsplattform der Santander Gruppe.

➤ Mehr lesen: Amazon entfernt Download-Möglichkeit für Kindle-Bücher

Belohnungen für Einkäufe

Kaufen Kundinnen und Kunden bei Amazon damit ein, bekommen sie 1 Amazon Punkt für jeden vollen Euro Umsatz. Bei allen anderen Einkäufen ist es 1 Punkt pro 2 Euro Umsatz. Mit diesen Punkten kann man dann bei Amazon wiederum einkaufen, 1 Punkt entspricht 1 Cent.

Unterm Strich bekommt man bei Einkäufen auf Amazon also 1 Prozent des Kaufpreises in Form von Punkten zurück, im Rahmen von Aktionstagen wie dem Prime Day soll es für Prime-Kunden außerdem 2 Prozent geben. Bei allen anderen Umsätzen sind es 0,5 Prozent. Prime-Kundinnen und Kunden erhalten zudem eine Startgutschrift von bis zu 15 Euro. Nicht-Prime-Mitglieder erhalten eine Startgutschrift von bis zu 10 Euro.

➤ Mehr lesen: Amazon stellt völlig neue Alexa Plus mit KI vor

App und Online-Banking

Wie viele Punkte man bereits gesammelt hat, erfährt man über die Amazon Visa-App. Das Online-Banking steht für Besitzerinnen und Besitzer der Kreditkarte ebenfalls in der Amazon Visa Mobile-App oder auf dem Desktop zur Verfügung.