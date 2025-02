Amazon Prime Video bringt linearen Fernsehkanal mit Live-Sport

Wer geglaubt hat, das lineare Fernsehen ist am Ende, wird von Amazon eines Besseren belehrt. Der Streamingdienst des Online-Händlers startet nämlich einen klassischen linearen TV-Sender, der rund um die Uhr "Live-TV" verspricht. Zu sehen bekommt man Filme, Serien und Shows aus dem Prime-Video-Angebot.

Der neue TV-Sender ist ab 17. April für alle Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich verfügbar. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die neue Staffel von "LOL: Last One Laughing". Darüber hinaus gibt es auch Live-Sport zu sehen.

