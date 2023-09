Fernsehen wie damals: Die besten TV-Apps für iOS und Android

Wer trotz Netflix und Prime Video das lineare Fernsehen noch nicht aufgegeben hat, kann dieses auch auf Smartphones und Tablets konsumieren.

Das Thema Medienkonsum hat sich stark verändert. Während lineares Fernsehen über SAT, Kabel oder Antenne früher die primäre Möglichkeit für Bewegtbild-Unterhaltung war, gehören Netflix, Disney und andere Streamer mittlerweile zum Inventar vieler Haushalte. Auch lineare TV-Anbieter haben mittlerweile erkannt, dass Streamen durchaus eine Alternative ist. Statt Kabelanschluss oder SAT-Schüssel auf dem Dach braucht es so nur noch Internetzugang. Praktischerweise sind Nutzer*innen so auch nicht mehr ortsgebunden und können jederzeit und überall die linearen Inhalte konsumieren. Wir stellen euch diese TV-Apps vor: Joyn: iOS und Android

Joyn Bei Joyn, bis vor kurzem unter dem Namen ZAPPN bekannt, handelt es sich um das Streaming-Angebot der ProSieben.Sat.1-Plus4-Gruppe. Die App ist eine Kombination aus Mediathek und Live-TV. Wer das Angebot von Joyn nutzen möchte, muss nicht viel mehr tun, als die App herunterladen. In der übersichtlich gestalteten App finden wir die Startseite sowie die Reiter „Mediatheken“, „Live TV“ und „Entdecken“. Möchten wir ins Live-Programm einsteigen, reicht ein Sprung zum Punkt „Live TV“. In einer übersichtlichen Auflistung finden wir sämtliche zum Streamen verfügbare Sender inklusive Guide. Neben dem App-spezifischen Sender „Joyn Live“ sind unter anderem ORF 1 und 2, die Sender der ProSieben-Gruppe, Sport 1 und Parlament TV vertreten. Ebenfalls enthalten sind DAZN Fast und Rise sowie VOD-Sender zu Baywatch, Wachzimmer Ottakring oder Bauer sucht Frau. Gestreamt wird hauptsächlich in SD, lediglich die Öffentlich-rechtlichen stehen laut eigenen Angaben in HD zur Verfügung. Auch hier kommt eine adaptive Anpassung zum Einsatz, die Qualitätsregler entziehen sich also unserer Kontrolle. Während der Zugriff grundsätzlich kostenlos ist und auch keine Begrenzungen enthält, muss für Sender wie ORF 1 oder DAZN Fast eine kostenlose Registrierung abgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es aber keine Beschränkungen. In den bei Joyn integrierten Mediatheken lässt sich auf vergangene Inhalte der meisten enthalten TV-Sender zugreifen. Auch für die Öffentlichen-rechtlichen kann hier auf Sendungen wie ZIB, Soko Donau oder Willkommen Österreich zugegriffen werden. Neben den mobilen Apps steht Joyn auch für einige Smart-TVs, Chromecast und Fire TV zur Verfügung. Letztere App ist aber seit einigen Wochen von Problemen mit dem Download geplagt. Die Kombination aus kostenlosem Angebot, schneller App und unkomplizierter Bedienung macht Joyn für mich zum absoluten Favoriten, wenn es doch mal wieder etwas aus dem linearen TV sein darf. Joyn ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Sky X Während Sky vor allem für sein Sportpaket bekannt ist, bietet der Pay-TV-Anbieter schon länger Unterhaltungsprogramm abseits von Fußball und Co. an. Sky X, das komplett digitale Angebot von Sky, richtet sich dabei vor allem an jene, die kein klassisches SAT- bzw. Kabel-Abo abschließen möchten. Zur Auswahl haben wir bei Sky X 3 Pakete: Fiction, Sport sowie ein Kombo-Paket aus beidem. Während es im Sport-Paket Fußball mit Bundesliga und Champions League sowie Golf und Formel 1 gibt, sind bei Fiction Sender wie Sky Atlantic, Cinema und Action enthalten. Egal welches Paket wir nehmen, 19 Sender erhalten wir zusätzlich zu den Paket-spezifischen Sendern dazu. Darunter sind unter anderem ORF 1 und 2 sowie Sender aus der RTL- und der ProSieben-Gruppe. Sämtliche Sender finden sich nach erfolgtem Abonnement im Punkt „Guide“ der etwas hölzernen App. Hier können wir durch das verfügbare Programm wischen und durch Tippen auf den jeweiligen Sendernamen den Stream starten. Der Übergang ist hier schon seit Jahren relativ träge, auch die Anpassung der Auflösung ist noch immer langsam. Gestreamt wird mit maximal 1080p, wobei Bitrate und Auflösung adaptiv sind und je nach Verbindungsqualität schnell zu variieren beginnen. Etwas lästig ist bei Sky X die Geräteverwaltung. Insgesamt 4 Geräte können wir in unserem Account hinterlegen. Sind alle Slots belegt, können wir ein Gerät pro Monat austauschen. Gleichzeitiges Streamen ist derzeit, unabhängig vom Paket, auf 2 Geräten möglich. Neben den mobilen Apps kann unter anderem auf Smart-TVs von LG und Samsung, Apple TV sowie über die Desktop-Apps gestreamt werden. Fire TV und Chromecast sind ausgeschlossen. 12,50 Euro für Fiction und 15 Euro für Sport werden pro Monat fällig. Das Kombi-Paket ist ab 27,50 Euro pro Monat erhältlich. Sky X ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

simpliTV Bei simpliTV handelt es sich um den Vermarktungsnamen der österreichischen DVB-T2 Plattform. Während es hier anfänglich um die terrestrische Verbreitung ging, wurde das Angebot über die Jahre erweitert. Mittlerweile bietet simpliTV eine Plattform zum Streamen der TV-Sender an. Wer bei simpliTV durchzappen will, braucht zuallererst die kostenlose App. Dazu muss der App-Store-Tango getanzt werden. Statt Nutzer*innen auf die nötige Registrierung hinzuweisen, können wir uns lediglich mit einem bestehenden Konto anmelden. Um ein neues anzulegen, müssen wir erst die App verlassen und im Browser die Registrierung erledigen. Haben wir diese erledigt, kann es losgehen. SimpliTV bietet seinen Kunden*innen 2 Pakete an. In der Free-Variante erhalten wir Zugriff auf 20 Sender, davon 10 in HD. Darunter fallen ORF 1 bis 3, ATV und Puls4 sowie die jeweiligen Landesprogramme des ORF. Möchten wir auf das volle Bouquet an Sendern zugreifen, gibt es noch das Paket „simpli more“. Hier erhalten wir Zugriff auf mehr als 100 Sender, wobei 60 davon in HD verfügbar sind. Neben den in „simpli free“ enthalten Sendern, erhalten wir hier Zugriff auf ARD, ZDF, Sender der ProSieben- und RTL-Gruppe, sowie CNN, MTV und den Disney Channel. 12,90 Euro werden dafür pro Monat nach einer 3-monatigen kostenlosen Testphase fällig. Gestreamt wird das HD-Programm fast ausschließlich in 720p. In beiden Paketen ist das Neustarten, Pausieren, Aufnehmen und Zurückspulen von einzelnen Sendern, darunter die öffentlich Rechtlichen, möglich. Neben den mobilen Apps gibt es simpliTV auch für Smart-TVs von LG und Samsung sowie Android TV und Fire TV. simpliTV ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Zattoo Einer der wohl bekanntesten Anbieter im Bereich des TV-Streamings ist Zattoo. Schon seit Jahren bietet die Plattform in vielen Ländern Fernsehsender abseits von SAT und Kabel an. Seit Ende 2020 gibt es das Angebot auch in Österreich. Wer bei Zattoo loslegen möchte, kann die gesamte Anmeldung direkt in der App durchführen. Tippen wir auf registrieren, sehen wir direkt die beiden buchbaren Hauptpakete. Differenziert wird hier zwischen Premium und Ultimate. Die beiden Pakete unterschieden sich vor allem bei den Zusatzfeatures sowie der Bildqualität. Während Premium und Ultimate beide insgesamt 123 Sender anbieten, erhalten Ultimate-Abonnent*innen 38 Full-HD-Kanäle zusätzlich. Ebenfalls Ultimate-Kund*innen vorbehalten sind 7 Tage Replay sowie die Aufnahme-Funktion. Gleichzeitig gestreamt werden kann auf bis zu 2 (Premium) oder 4 (Ultimate) Geräten. Einschränkungen gibt es bei vereinzelten Sendern wie etwa RTL, wo nur ein gleichzeitiger Stream erlaubt wird. Haben wir uns für eines der Pakete entschieden, können wir dieses 30 Tage kostenlos testen, danach ist das Abonnement monatlich kündbar. 11,99 Euro für Premium und 14,99 Euro für Ultimate werden hier verlangt. Die App selbst ist sehr übersichtlich gestaltet und reagiert erfreulich schnell. Über den Burger-Button erhalten wir Zugriff auf alle wichtigen Untermenüs, darunter Live-TV bzw. den Guide, sowie auf die verfügbaren Aufnahmen. Neben den eigenen Aufnahmen stellt Zattoo ein umfangreiches On-Demand-Programm zur Verfügung, das jederzeit abgerufen werden kann. Eine besondere Stärke von Zattoo sind die buchbaren Zusatzpakete. Hier können türkische und italienische TV-Sender zusätzlich für 6,90 Euro bzw. 5,90 Euro pro Monat gebucht werden. Neben den mobilen Apps ist Zattoo auch für alle anderen gängigen Geräte verfügbar. Darunter Smart-TVs von Samsung, LG und HiSense, Apple TV und Chromecast sowie über den Browser. Zattoo ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.