Wissenschaftler von NASA, Yale und Stanford flüchten vor Trump

" Safe Place for Science ", heißt ein Programm der Universität von Marseille . Der Name sagt eigentlich schon alles, nur dass damit nicht Wissenschaftler aus irgendwelchen bekannten Diktaturen angesprochen werden. Vielmehr richtet sich dieses Angebot an Forscherinnen und Forscher aus den USA .

In New York City wurde am 7. März gegen Kürzungen in nationalen Forschungseinrichtungen demonstriert.

Radikale Einschnitte und ein neues Brain-Drain

Viele Forscherinnen und Forscher befürchten radikale Einschnitte in ihre Forschungsfelder, berichtet ein betroffener Wissenschaftler gegenüber 404 Media. Sie glauben, dass ihnen Gelder gestrichen werden und sie sogar ihren Job verlieren können, wenn sie auch nur Klima, Geschlecht, Ethnie oder Gleichberechtigung oder ähnliche Begriffe in ihren Arbeiten erwähnen.

"Wir sind Zeugen eines neuen Brain-Drain", erklärte Éric Berton, Präsident der Universität Aix Marseille, in einer Pressemitteilung. "Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um so vielen Wissenschaftlern wie möglich zu helfen, ihre Forschung fortzusetzen", so Berton. Da die Uni Marseille aber nicht alle Anforderungen erfüllen könne, kündigt er an, dass ähnliche Programme auf nationaler und auch auf europäischer Ebene ausgeweitet werden sollen.