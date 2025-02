Trump lässt Klimawandel von Regierungs-Webseiten streichen

Die neue Trump-Administration hat Mitarbeiter der US-Landwirtschaftsbehörde United States Department of Agriculture USDA angeordnet, alle Erwähnungen des Klimawandels von ihren öffentlichen Webseiten zu entfernen. Dies geht aus internen Dokumenten hervor, die von Medien wie ABC News und Politico eingesehen wurden. Das Ministerium wird seit der Übernahme von Donald Trump als US-Präsident von seiner Vertrauten Brooke Rollins geführt.

Betroffen sind unter anderem Portale zu an den Klimawandel angepassten Agrarpraktiken, Waldschutzmaßnahmen und Waldbrandprävention, wie aus internen E-Mails hervorgeht. Die Änderungen sind auch schon im Web sichtbar. Während bis vor kurzem an dieser Stelle noch das Climate Change Resource Center des Forest Service des Landwirtschaftsministeriums zu finden waren, landet man nun auf einer 403-Fehlermeldung. Andere Webseiten, wie etwa die Climate Hubs des Landwirtschaftsministeriums, waren am Samstag vorerst noch online.