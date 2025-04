Regierung will Messenger-Überwachung vor dem Sommer beschließen

Grundsätzlich kann die Befugnis der Messenger-Überwachung, die etwa WhatsApp und andere Dienste trifft, nur für die Dauer von 3 Monaten angeordnet werden. Es ist jedoch eine Verlängerung möglich. Im Anschluss müssen die Betroffenen informiert werden, dass ihre Messenger überwacht wurden. Wird die Überwachung in einem Kalenderjahr in mehr als 35 Fällen angewandt, hat eine Sonderberichterstattung an den ständigen Unterausschuss des Innenausschusses zu erfolgen.

Für die Messenger-Überwachung sollen vor allem jene Fälle in Frage kommen, in denen bereits durch Observationsmaßnahmen klar geworden ist, dass die Gefährder über entsprechende Kanäle kommunizieren. Zudem muss sichergestellt sein, dass kein anderes Instrument alternativ eingesetzt werden kann . Jeder einzelne Anwendungsfall muss richterlich angeordnet werden und wird begleitend durch den Rechtsschutzbeauftragten kontrolliert.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigte sich in einer Pressekonferenz zum Abschluss von Tag eins der Regierungsklausur erleichtert, dass nun (ein zumindest von ÖVP und SPÖ getragener) Entwurf vorliegt. Derzeit habe die Polizei keine Möglichkeit einzusehen, was Terroristen und Extremisten auf Messenger-Programmen täten: "Da braucht es Augenhöhe." Wichtig sei ihm darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung davon nicht betroffen sei: "Es geht um wenige Einzelfälle im Jahr."

NEOS bleiben kritisch

Von einem Beschluss der Maßnahme ist man noch ein gutes Stück entfernt. Denn es wurde eine lange Begutachtungsfrist von 8 Wochen festgelegt. In dieser gilt es auch noch die NEOS zu überzeugen. In einer Aussendung des kleinsten Koalitionspartners heißt es, dass der heutige Schritt "bei weitem" noch keinen Beschluss bedeute. Während der Begutachtung werde es auch innerhalb der Koalition weitere intensive Gespräche geben. Die NEOS sähen beim vorliegenden Entwurf "noch einigen Verbesserungsbedarf".

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich in einem Pressestatement am Nachmittag allerdings dann doch zurückhaltender. Die Außenministerin konstatierte, dass es bereits Verbesserungen gegeben habe wie die früh mögliche Einbeziehung des parlamentarischen Unterausschusses. Jedoch sei man nicht am Ende der Diskussion angelangt, sondern stehe an deren Beginn, verwies sie auf die lange Begutachtungszeit.