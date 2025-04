Technisches Museum zeigt, aus welchen Stoffen die Welt besteht

Wir sind ständig von Gegenständen umgeben, doch woraus bestehen sie eigentlich? Diese Frage möchte das Technische Museum Wien (TMW) in der neuen Dauerausstellung “Materialwelten” beantworten.

In 13 Themeninseln und auf insgesamt 3.000 Quadratmetern wird den Materialien, aus denen unsere Welt besteht, mehr Raum gegeben. Sie formen unsere Städte, stecken in unseren Geräten, ermöglichen Kommunikation, Mobilität und Fortschritt.

Eintauchen in die Welt der Materialien

„Noch nie war in der Menschheitsgeschichte der Materialverbrauch so hoch wie heute und noch nie zuvor wurden diese in so raffinierter Weise miteinander kombiniert”, sagt Peter Aufreiter, Generaldirektor des TMW. Um die Vielfalt der eingesetzten Materialien darstellen zu können, hat das Technische Museum 5 Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet.

Sie soll nicht nur zeigen, wofür die Materialien verwendet werden. Sondern auch, wie sie sich historisch entwickelt haben, wie sie heute gewonnen werden und welche ökologischen Konsequenzen mit ihrer Nutzung einhergehen. Wer Antworten auf diese Fragen sucht, findet sie ab dem 10. April in der Ausstellung "Materialwelten" des Technischen Museums.