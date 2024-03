Ausstellung zeigt, was man selbst gegen die Klimakrise tun kann

Mit dem Klimawandel beschäftigt sich das Technische Musem Wien ja schon seit Längerem. Nun wurde eine neue Dauerausstellung dazu kreiert: „Klima. Wissen. Handeln!“ Auf 600 Quadratmeter sollen Besucher*innen über die vielschichtige Problematik erfahren.

„Wir Menschen befinden uns in einem Trispalt. Wir sind gleichzeitig Opfer, Zeugen und Täter bei der Zerstörung der Umwelt“, sagt Museumsdirektor Peter Aufreiter. Um zu verstehen, was mit dem Planeten passiert, wurden mehrere interaktive Stationen eingerichtet. Gemeinsam mit der Weltraumagentur ESA und Ars Electronica Solutions wurde ein 3-D-Modell vom Österreichs Osten kreiert, auf dem per Projektor Daten zu Vegetation, Siedlungen oder Bodenfeuchte visualisiert werden.

