Wie die Welt aussieht, wenn die die Energiewende klappt

Was die Energiewende ist und wozu man sie im Kampf gegen den Klimawandel benötigt, das soll durch eine neue Ausstellung im Technischen Museum Wien vermittelt werden. Energiewende. Wettlauf mit der Zeit lautet der Titel eines neuen Bereichs, der Besucher*innen ab 16. Juni auf eine Entdeckungsreise auf fünf Ebenen einlädt.

"Zentraler Schlüssel im Kampf gegen Klimakrise"

"Die Energiewende ist einer der zentralen Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise", sagt Bundesministerin Leonore Gewessler bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag. "Das zeigt die Sonderausstellung des Technischen Museums Wien eindrucksvoll mit multimedialen Installationen und mit unterschiedlichen interaktiven Möglichkeiten für Besucher*innen. Die Ausstellung sorgt so für eine greifbare und vor allem erlebbare Energiewende. Sie beleuchtet dabei, was es in Sachen Klimaschutz braucht, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und wie eine klimafreundliche Energiezukunft aussehen kann."