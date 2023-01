Wie unsere Energienetze in Zukunft aussehen sollen

In 7 Jahren sollen 100 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Österreich bilanziell mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. 2040 soll die Stromversorgung komplett klimaneutral ablaufen - also ohne Erdöl, Gas oder Kohle dafür zu verwenden. Um diese Ziele zu erreichen, müssen viele neue Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke errichtet werden. Bis 2030 sollen etwa 11 Terawattstunden Solarstrom zusätzlich erzeugt werden. Man bräuchte allein dafür zusätzliche Flächen für Photovoltaik-Anlagen im Ausmaß von 10.000 Fußballfeldern dazu. Aber auch die Übertragungsinfrastruktur des Strom- und Gasnetzes ist stark gefordert.

An der TU Graz wird daran geforscht, wie man beim Um- und Ausbau am besten vorgehen könnte. Mathematische Modelle des europäischen Strom- und Gasnetzes wurden kreiert. Daraus entstandene digitale Zwillinge erlauben es zu berechnen, wie sich verschiedene Maßnahmen auf die Energiesysteme auswirken. "Unser Ziel ist es herauszufinden, wie die Transformationspfade zu einem klimaneutralen Österreich aussehen könnten", erklärt Sonja Wogrin, Leiterin des Instituts für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation.

Das Winterproblem

Eine Herausforderung dabei, die sich die Forscherinnen und Forscher der Uni ansehen, ist das Winterproblem. Im Sommer kann viel Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden, im Winter allerdings ist die Leistung von Solar- und Wasserkraftwerken geringer. Zukünftig müssen also mehr Speicher her. "Es gibt hier viele verschiedene Technologien. In aktuellen Forschungsprojekten analysieren wir sowohl die technisch sinnvolle Integration, aber auch die Wirtschaftlichkeit einer Vielzahl dieser Technologien", sagt Wogrin.

Pumpspeicherkraftwerke zählten "zu dem Besten, was die Menschheit je erfunden hat", ihre momentan in Österreich vorhandene Menge reicht jedoch für die Energiewende, also die komplette Dekarbonisierung des Energiesystems, nicht aus. Neue Pumpspeicherkraftwerke seien teuer und stellen einen massiven Eingriff in die Natur dar. Grünem Wasserstoff wird großes Potenzial als Speicher zugerechnet, aber der Kreislauf zwischen Herstellung aus Elektrolyse und Rückverstromung mittels Brennstoffzellen sei derzeit noch relativ ineffizient und daher als Speichertechnologie nicht wirtschaftlich.

Erdgas könnte vielerorts ebenfalls mit Wasserstoff ersetzt werden. Es mangelt aber noch sowohl an Herstellungskapazitäten, als auch an Abnehmern - ein Henne-Ei-Problem. Für Industrieunternehmen bedeutet der Umstieg auf Wasserstoff einen enormen Aufwand. Außerdem ist der Transport des Gases ungeklärt. Man könnte es in Erdgas-Pipelines einspeisen, aber: "Kocht mein Gasherd dann mit Wasserstoff? Das funktioniert nicht bei allen Geräten."