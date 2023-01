Wie praktisch Erneuerbare Energiegemeinschaften für Nutzer sind

Im Herbst 2021 entstanden in Österreich die ersten Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG). Das damals in Kraft getretene Erneuerbare-Ausbau-Gesetz erlaubt es Menschen, eine lokale Stromversorgung auf die Beine zu stellen. Nachbar*innen können sich so gegenseitig Strom liefern und den Preis dafür selbst bestimmen. Sie sind dadurch unabhängiger von den Entwicklungen der Energiemärkte.

Was in der Theorie praktisch klingt, läuft in der Praxis nicht immer so leicht. Bürokratie oder Abstimmungsprobleme mit Netzbetreibern stellten EEG anfänglich vor große Herausforderungen. Dazu kam im vergangenen Jahr der Krieg in der Ukraine, die damit einhergehende Energiekrise sowie die staatliche Gegenmaßnahme der Strompreisbremse, die Energiegemeinschaften zusetzten. Dennoch sind Dutzende neu entstanden.

Zuschuss als Bremse

Durch die Energiekrise seien die Einspeisetarife für Stromerzeuger kräftig angestiegen, erklärt Energieexperte Roland Kuras, der die Wiener EEG Grätzl Energie mitgegründet hat. Für Menschen, die Überschuss aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage am Hausdach verkaufen wollten, war es dadurch plötzlich attraktiver, den Strom ins Netz einzuspeisen und dafür von der staatlichen Ökostrom-Abwicklungsstelle OeMAG entlohnt zu werden, als sich einer EEG anzuschließen.

Stromverbraucher*innen andererseits erhalten bis zu einem Jahresverbrauch von 2900 Kilowattstunden nun einen staatlichen Zuschuss. Für sie fällt damit die Motivation weg, durch eine EEG günstiger zu Strom zu kommen. Für Kuras sind das unangenehme kurzfristige Entwicklungen, die aber nicht von Dauer sein werden. Der seit 1. Jänner geltende neue Ökostrom-Einspeisetarif sei z.B. nur noch halb so hoch wie zuvor.