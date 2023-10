Technisches Museum Wien öffnet "Kaninchenbau" zu KI

Die Ausstellung "Smart World" zeigt, wie man von Fähigkeiten und Unfähigkeiten von KI überrascht werden kann.

Künstliche Intelligenz begegnet uns heute quasi an jeder Ecke. In ganz vielen Produkten steckt sie vermeintlich drinnen, viele andere arbeiten damit, und man bekommt es nicht mit - manchmal durchaus beabsichtigt. Das Technische Museum Wien zeigt in seiner neuen Ausstellung "Smart World" wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert. Die Räumlichkeiten, in denen Smart World zu sehen ist, erinnern laut Peter Aufreiter, dem Direktor des Technischen Museums, "an ein Glasfaserkabel, durch das man sich durchschlängelt". Oder, um eine Analogie zu "Alice im Wunderland" zu bedienen, einen "Kaninchenbau, in den man eintauchen kann".

Baby Yoda hilft beim Verstehen von Prozessen des maschinellen Lernens © David Kotrba

Ein "smartes" Klo und Baby Yoda KI wird in der Ausstellung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Den Anfang macht der private Alltag. In einem Wohnzimmer steht ein Tischchen mit 2 Smart Speakern drauf, die sich miteinander und mit Besucher*innen unterhalten. Eine Biegung weiter steht eine Toilette, die laut den Kurator*innen Philipp Horst und Magdalena Roß sinnbildlich für jene Produkte steht, die als "smart" angepriesen werden, aber gar nichts mit KI zu tun haben. Den Unterschied zwischen unintelligent und künstlich intelligent macht u. a. das maschinelle Lernen aus. Anhand mehrerer Beispiele wird gezeigt, wie es funktioniert. Baby Yoda und andere Figuren zeigen etwa, wie das Einteilen von Objekten in Klassen abläuft.

Ein Bollerwagen voller Smartphones? Damit kann man die KI von Google Maps austricksen © David Kotrba

Überraschungen warten Die Smart City ist einer jener wenig greifbaren Bereiche, in denen KI bereits großflächig eingesetzt wird und dabei hilft, dass das Management von Abfall oder Wasser hochgradig automatisiert abläuft. Eines der hier gezeigten Objekte ist ein eckiges, unförmiges, großes Ding, das auf Regen reagiert. Was haben eigentlich die ganzen Überwachungskameras zu bedeuten, die in der Ausstellung überall herumhängen? Hier wartet eine Überraschung auf Besucher*innen. Ebenso gespannt darf man darauf sein, wie man sich am Ende in die Rolle von Alexa begeben kann.

Überwachungskameras zeichnen alles auf, aber ist alles real, was auf den Aufnahmen zu sehen ist? © David Kotrba