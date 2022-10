Was Buckelwale mit Windrädern zu tun haben

Milliarden Jahre Forschung und Entwicklung

"Die Natur hat Milliarden Jahre lang durch die Evolution Forschung und Entwicklung betrieben", sagt Peter Aufreiter, Generaldirektor des Technischen Museums Wien, bei der Eröffnung der neuen Ausstellung. "Eisvögel und Hochgeschwindigkeitszüge, Vögel, die in Schwärmen nie kollidieren, Buckelwale und Windräder - was hat das alles miteinander zu tun? Das versuchen wir in der Ausstellung zu klären."

In den Räumlichkeiten, bis bis vor Kurzem noch die Ausstellung Foodprints beherbergten, führt BioInspiration Besucher*innen 50 konkrete Beispiele vor Augen, wo Prinzipien der Natur zu neuer Technik geführt haben. Weil Eisvögel etwa beim Eintauchen ins Wasser kaum Wasser verspritzen, gestaltete man Lokomotiven des japanischen Hochgeschwindigkeitszuges Shinkansen mit einer ähnlich geformten Schnauze. Die Bewegung von Vogelschwärmen wird für Algorithmen zur Robotersteuerung genutzt. Buckelwale haben Forscher*innen wiederum dank der gewellten Form ihrer Brustflossen zu einer besonders aerodynamischen Form von Windradflügeln inspiriert.

Bienenwaben und Kletten

"Am Anfang haben wir gehofft, 10 Beispiele für Bionik zu finden. Am Ende hatten wir über 300 und haben viel diskutiert, um uns auf 50 zu beschränken", erzählt Ernesto Paramo, der Kurator der Ausstellung. Entwickelt wurde BioInspiration ursprünglich für den Parque de las Ciencias in Granada, Spanien. Dank der Museumskooperation Alliance4Science ist die Ausstellung nun in Wien zu sehen. Paramos Lieblingsbeispiel für Bionik sind Bienenwaben. Ihre räumliche Effizienz habe dazu geführt, dass Menschen die Wabenstruktur heute überall dort verwenden, wo es darum geht, leicht und dennoch robust zu bauen, etwa in der Luft- oder Raumfahrt.

Im Alltag begegnet Menschen wohl eines der bekanntesten Beispiele für Bionik in Form von Klettverschlüssen. Der vom Schweizer Ingenieur Georges de Mestral Ende der 40er-Jahre entwickelte Verschluss nimmt seine Anleihen, wie der Name schon sagt, bei der Klette. Die Samen der Pflanze haften durch flexible kleine Haken fest an vielen Textilien. Mit einer Nachbildung aus Kunststoff konnte Mestral das Prinzip für ein weltweit verbreitetes Produkt verwenden.