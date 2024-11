Die "Waschmaschine der Zukunft" wäscht Menschen

Die Bezeichnung lautet " Mirai Ningen Sentakuki ", was so viel wie Menschen-Waschmaschine der Zukunft heißt. Davon berichtet die japanische Tageszeitung Asahi Shimbun sowie TechCrunch.

Eine Firma aus Japan hat eine Art Waschmaschine entwickelt, die Menschen wäscht. Das Unternehmen aus Osaka mit dem Namen Science Co. will das Gerät auf der Osaka Kansai Expo im April offiziell vorstellen.

Die Idee ist nicht ganz frisch. Bereits auf der Expo 1970, die ebenfalls in Osaka stattfand, wurde ebenfalls eine Waschmaschine für Menschen gezeigt. Yasuaki Aoyama, der Gründer von Science Co. hat sie damals als Kind gesehen und will an die Idee nun mit moderner Technologie anknüpfen.

Dabei soll es nicht nur ein Kuriosum sein, die Firma arbeitet laut eigenen Angaben tatsächlich auch an einer Version für den Heimgebrauch. Mehr Details dazu sind allerdings nicht bekannt.