So viel Geld lässt sich durch einen Sparduschkopf sparen

Kälter und vor allem kürzer duschen birgt bei den jetzigen hohen Energiepreisen ein nicht zu vernachlässigendes Einsparpotenzial - nicht nur was Energie, sondern auch was den Geldbeutel angeht. Doch wie viel lässt sich damit wirklich sparen? Und was bringen Sparduschköpfe?

Laut Umweltberatung verbrauchen Österreicher*innen die meiste Energie fürs Heizen (50 Prozent), Auto (31 Prozent) und elektrische Geräte (11 Prozent). Die Warmwasseraufbereitung macht immerhin noch etwa 8 Prozent des Energieverbrauchs aus.

30 Liter Duschwasser pro Tag und Kopf

130 Liter Trinkwasser verbraucht eine Person in Österreich im Schnitt pro Tag, rund 22 Prozent davon - also gut 28 Liter - werden für das Baden oder Duschen verwendet - wobei meistens geduscht wird. Gut die Hälfte aller Österreicher*innen duscht dabei täglich, rund ein Viertel jeden 2. Tag.

Dass Vollbäder deutlich teurer als eine Dusche sind, hängt damit zusammen, dass in der Regel viel kürzer geduscht wird. Der Wasser- und Energieverbrauch für ein einziges Vollbad (150-180 Liter) entspricht so etwa dem Verbrauch einer 10- bis 15-minütigen Dusche.

Sparduschköpfe: Auf den Durchlauf kommt es an

Der Energieverbrauch einer Dusche hängt dabei von 3 Faktoren ab: Duschdauer, Wasserdurchlauf und Wassertemperatur. Sparduschköpfe regulieren dabei den Wasserverbrauch. Während Standard-Duschköpfe etwa 12 bis 15 Liter pro Minute (manche sogar mehr) durchlaufen lassen, kommen Sparduschköpfe bereits mit etwa 7 bis 10 Litern oder noch weniger aus.