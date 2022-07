Das sind die größten Stromfresser im Haushalt

WLAN-Router: Der Router frisst im Gegensatz zu anderen Haushaltsgeräten nicht so viel Strom. Ist er allerdings im Dauerbetrieb, also läuft er 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, so summiert sich der Verbrauch. Ein Router mit 10 Watt benötigt 87 kWh Strom im Jahr. Geht man davon aus, dass man als erwachsener Mensch 8 Stunden schläft und 8 Stunden in der Arbeit ist, läuft der Router an Werktagen zu 2/3 unnötig.