Wie stromautark man leben kann

Die hohen Energiepreise und Abhängigkeit von kriegsführenden Staatslenkern widerstreben vielen Menschen zutiefst. Einige haben sich deshalb vielleicht schon Gedanken darüber gemacht, ihren Strom selbst zu produzieren und den eigenen Bedarf damit am besten gleich komplett zu decken. Es gibt Beispiele für Privatpersonen und Unternehmen, die diesen Schritt geschafft haben.

Wochenendhaus

Lukas Pawek hat gemeinsam mit Franz Spreitz bereits ein Buch zu diesem Thema geschrieben. In "Autarkie. Leben in Freiheit" schildern die beiden Techniker, wie sie ein ganzjährig bewohntes Einfamilienhaus und - in Paweks Fall - ein Wochenendhaus stromautark gemacht haben. Für Pawek war der hauptsächliche Beweggrund, das zu tun, der Ausbruch des Russisch-Ukrainischen Krieges 2014. Pawek hat die Ukraine kurz davor bereist und schwor sich, unabhängig von russischem Gas zu werden.

Sein Wochenendhaus hat er gar nicht erst an das Stromnetz anschließen lassen, sondern es mit Photovoltaikmodulen und Bleibatterien ausgestattet. "Das war sehr einfach", meint Pawek, der an seinem System herumtüftelte und dabei u.a. selbst Software zur Verbrauchsdatenauswertung schrieb. Weil es nur teilweise bewohnt wird, kommt Paweks Haus ohne Verbraucher wie einen permanent laufenden Kühlschrank aus. Ein ganzjährig bewohntes Haus stromautark zu machen, sei freilich ein weit größerer Aufwand.