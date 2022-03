Wie schnell Österreich unabhängig von Erdgas werden kann

Österreich hat seit vielen Jahrzehnten auf eine sichere Erdgasversorgung aus Russland gesetzt. Das Gas ist einer der wichtigsten Energieträger. Die Invasion der Ukraine hat aber gezeigt, dass man die Abhängigkeit von Erdgas nicht nur aus Klimaschutzgründen schleunigst beenden sollte. In vielen Bereichen ist ein Wechsel zu anderen Energieträgern möglich, es gibt aber auch große Hürden. "Die heimische Gasinfrastruktur wurde in mehr als 50 Jahren aufgebaut. So etwas bringt man nicht von heute auf morgen weg", meint Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Hitze für die Industrie

Erdgas wird in hunderttausenden Wohnungen und Häusern zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung verwendet. Auf Haushalte entfallen 30 Prozent des Erdgasverbrauchs. Mit 57 Prozent den bei weitem größten Anteil am Verbrauch hat die Industrie. Dort benötigt man das Gas vor allem für Prozesswärme, etwa zum Trocknen von Papier oder in der Stahl- und Glaserzeugung.

"Abgesehen vom CO2-Ausstoß ist Gas ist eigentlich ein exzellenter Energieträger. Es verbrennt relativ sauber, erzeugt kaum Feinstaub. Gasbrenner sind sehr einfach und im Einsatz verlässlich", Meint Simon Moser vom Energieinstitut an der Universität Linz. Er forscht an der Elektrifizierung der Industrie, die "viele Gesichter" habe. Um Wärme zu erzeugen, könne man etwa Hochtemperaturwärmepumpen verwenden, die nach und nach auf den Markt kommen.