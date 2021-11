Womit man Ölheizungen am leichtesten ersetzen kann

Wer ab kommendem Jahr seine Ölheizung ersetzen will, darf nicht wieder zu einer Ölheizung greifen. Ab 2035 dürfen überhaupt keine Ölheizungen mehr verwendet werden. Hat man also einen Ölkessel im Keller stehen, sollte man sich schön langsam nach Alternativen umsehen.

Hauszustand entscheidend

"Bei den Alternativen zu Ölheizungen gibt es im Prinzip drei gute Möglichkeiten", meint Thomas Fleckl, Leiter der Abteilung für nachhaltige Energiesysteme am AIT Center for Energy. "Erstens ein Fernwärmenetz, an das man sich anschließen kann. Zweitens Biomasse, etwa eine Pellets- oder Holzheizung. Drittens Wärmepumpen." Abgesehen davon gebe es noch Mischsysteme, etwa in Kombination mit Solarthermie. Die Wärmestrahlung der Sonne aufzufangen, wird in vielen Fällen aber nicht für eine ganzjährige Beheizung des Haushalts ausreichen, oder man benötigt große Wärmespeicher dafür.

"Bei einem Umstieg geht es aber nicht nur um den reinen Austausch des Heizsystems, sondern man muss sich anschauen, in welchem Zustand das Gebäude ist", warnt Fleckl. In vielen Fällen wird eine teilweise oder komplette Sanierung notwendig sein. Um das Gebäude besser zu isolieren muss man dann etwa Fenster tauschen, die Fassade sanieren oder die oberste Geschoßdecke speziell dämmen.