Wie man Gasheizungen aus dem Altbau bekommt

Ein Pilotprojekt in Wien zeigt, dass man auch Gebäude im dicht bebauten Stadtgebiet klimaneutral heizen und kühlen kann.

900.000 Gasthermen gibt es in Österreich, mehr als die Hälfte davon in Wien. Anders gesagt, heizen somit landesweit 23,3 Prozent und in Wien 55,1 Prozent der Haushalte mit Erdgas. Dieser Anteil sinkt zwar konstant, aber zu langsam – um 2040 klimaneutral zu sein, muss die Wärmewende deutlich an Fahrt aufnehmen. Eine Mammutaufgabe, die insbesondere in der Stadt nicht zuletzt von der Verfügbarkeit praktikabler Alternativen abhängt. Neben dem Ausbau der Fernwärme liegen die Hoffnungen hier vor allem auf Geothermie. Im Neubau ist das Anlegen der dafür notwendigen Tiefenbohrungen kein Problem. Im Bestand war das jedoch lange Zeit fraglich. In Wien-Hernals konnte jedoch gezeigt werden: Ja, es geht. Im Rahmen eines von Klimaministerium, Stadt Wien und Städtebund geförderten Pilotprojekts wurden zwei Gründerzeitbauten im dicht bebauten Gebiet im Zuge einer umfassenden Sanierung mit einem „Anergienetz“ versehen.

„Smart Block Geblergasse“: Hohe Lebensqualität, geringe Energiekosten © Zeininger Architekten

Technologie-Kombination Unter Anergie versteht man hier die Nutzung der Erdwärme, um mittels Wärmepumpen Heizwärme und Warmwasser zu erzeugen. In der Geblergasse wurden Tiefensonden und Wärmepumpen mit Fotovoltaik kombiniert, um energieautark zu werden. Das System ist an sich überraschend simpel. Sonnenwärme wird in 110 Metern Tiefe in einer „Massebatterie“ aus 18 Tiefensonden eingelagert. Im Winter nutzt man sie dann für Heizung und Warmwasser, im Sommer kann man mit der Erdkühle wiederum die Räume herunterkühlen und gleicht gleichzeitig den winterlichen Wärmeverlust im Boden aus – ein perfekter Kreislauf. „Wie ein Lego-System“ Ein weiterer großer Vorteil eines Anergienetzes ist, dass man es nach Belieben erweitern kann. „Es funktioniert wie ein Lego-System“, fasst Architekt Johannes Zeininger zusammen. Um das volle Potenzial auszunutzen, braucht es aber auch den öffentlichen Raum – etwa, weil nicht überall Höfe vorhanden sind, die sich für die Bohrungen eignen. Besonders effizient wird es dann, wenn sich eine günstige Abwärmequelle in der Nähe befindet. In der Schweiz werden etwa seit 2014 5.500 Bewohner von Bestandswohnungen mit der Abwärme aus Rechenzentren versorgt.

Bauarbeiten in der Geblergasse © Zeininger Architekten

Politischer Handlungsbedarf In Österreich sieht Zeininger nach dem erfolgreichen Pilotprojekt nun die Politik gefordert, um den rechtlichen Rahmen und entsprechende Förderschienen zu schaffen. 350.000 Euro hat die Technik für die „Startzelle“ des Anergienetzes gekostet. Dafür liegen die laufenden Energiekosten weit unter jenen für Gas. In 20 Jahren haben sich so die höheren Errichtungskosten für ein Gründerzeithaus amortisiert. Diese ungleiche Kostenstruktur ist jedoch gleichzeitig das Problem, weswegen man sich in der Geblergasse für ein „Contracting-Modell“ entschieden hat. Sprich: Ein externer Dienstleister übernahm die Errichtungskosten und kassiert dafür von den Mietern monatliche Gebühren.

Architekt Zeininger, Wiens Klimastadtrat Czernohorszky (SPÖ): „Ja, es geht“ © PID/Martin Votava