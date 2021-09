Mit dem Badewasser vom Nachbarn heizen

Der Zug in Richtung „Klimaneutralität 2040“ zeigt sich mitunter an sonderbaren Stellen. Etwa im Abwasserkanal. Alles geht derzeit weg von den fossilen Energien hin zu erneuerbarer, nachhaltiger Energieerzeugung, also Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Biomasse. Und nun auch die „Abfallenergie“ oder Anenergie. Das ist laut Lexikon „derjenige Teil der eingesetzten Energie, der durch Reibungs- sowie Wärmeverluste für eine nachfolgende weitere Nutzung verloren geht“.

In Zukunft wird diese Energie aber nicht mehr verloren gehen. Denn in unserem Kanalsystem befinden sich enorme Potenziale zur Energieversorgung: Wir brauchen recht viel Energie, um Wasser soweit zu erwärmen, dass unser Bade- oder Duschwasser angenehm wird. Das warme Wasser rinnt aber schnell über den Abfluss in den Kanal, und die gespeicherte Wärmeenergie ist verloren.

Jetzt nicht mehr: Für den Neubau der „Wien Kanal“-Zentrale in Inzersdorf in Wien Favoriten kommt ein Abwasser-Energienetz zur Anwendung. Das knapp 4.000 Quadratmeter große Gebäude wird künftig zur Gänze mit Energie, die aus dem Abwasserkanal in der Großmarktstraße durch Wärmetauscher gewonnen wird, geheizt und gekühlt.