Digitaler Zwilling reduziert Treibhausgase in Fabriken

Wichtig für die Erstellung der Simulationsmodelle sei eine gute Datenbasis. "Je präziser wir die Daten bekommen, umso besser können wir analysieren", erläutert Simon. Untersucht werden neben den Anlagen, die Produktionsabläufe, Strom- und Wärmebedarf, Stromquellen und auch Gebäudedaten. "Wir sehen uns die Bestandsdaten an und drehen dann an unterschiedlichen Schrauben."

Die Industrie zählt zu den größten Verursacher*innen von CO2-Emissionen. Das steirische Forschungszentrum Large Engine Competence Center (LEC) will nun mit Simulationsmodellen dem CO2-Ausstoß in Fabriken auf den Grund gehen. Dazu werden auf Basis von Maschinen- und Produktionsdaten "digitale Zwillinge" von Industrieanlagen erstellt, Treibhausgasemissionen analysiert und Möglichkeiten zur Verringerung der Schadstoffe aufgezeigt. "Wir bauen den Standort digital nach und suchen auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nach Optimierungen", sagt die interimistische LEC-Geschäftsführerin Nina Simon zur futurezone.

Dabei wird etwa durchgespielt, wie die Auslastung verbessert und Abläufe optimiert werden können. Auch die Nutzung alternativer Energiequellen, wie Solarenergie oder Brennstoffzellen, fließt in die Analyse mit ein. Untersucht wird auch die Verfügbarkeit neuer Technologien. "Alles was es an neuer Technologie am Markt gibt, wird ausprobiert und in Szenarien angesehen."

Berücksichtigt wird dabei auch, wann die Technologien, von denen sich viele noch in Entwicklung befinden, einsatzbereit sind und wie es um die Verfügbarkeit alternativer Kraftstoffe steht. "Wir können unterschiedliche Szenarien ausrechnen und Vorschläge unterbreiten, wie man in welcher Zeit die jeweiligen Klimaziele zu welchen Kosten erreichen kann."

Pilotprojekt

Zur Anwendung kommt das Simulations-Tool bereits in einem Pilotprojekt beim Gasmaschinenhersteller INNIO Jenbacher. Das Tiroler Unternehmen will mithilfe des digitalen Zwillings seiner Produktionsanlagen die Treibhausgas-Emissionen am Standort Jenbach bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Zum Einsatz kommen könne das Simulationswerkzeug aus dem Grazer Forschungszentrum aber auch bei Anlagebauern, der Abfallwirtschaft oder der metallverarbeitenden Industrie, sagt Simon. "Wir haben viele Anfragen aus unterschiedlichen Bereichen, die wir sondieren."