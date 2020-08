Grazer Motor lässt Frachtschiffe mit Methanol fahren

Das hat einen einfachen Grund: „Methanol verfügt über eine deutlich höhere Speicherdichte und lässt sich an Bord unter Umgebungsbedingungen lagern“, sagt Nina Simon, Technikerin am LEC. Wasserstoff hingegen müsse entweder in Hochdrucktanks oder tiefkalt in Kryotanks gelagert werden. „Das Bunkern eines Flüssigkraftstoffes wie Methanol ist deutlich einfacher und auf jedem Schiff Stand der Technik“, sagt sie. Das „Tanken“ von Wasserstoff sei hingegen aufwendiger. „Aktuell verfügen Häfen nicht über die notwendige Infrastruktur.“

Chemische Reaktion

Ein im Membranreaktor integrierter Katalysator begünstigt eine chemische Reaktion von Methanol und Wasserdampf, woraus CO2 und Wasserstoff entstehen. Die Membran im Reaktor trennt die beiden Elemente. Der Wasserstoff wird in Folge zum Motor geschickt. „Dort wird er ganz normal wie in jedem Gasmotor verbrannt, nur in diesem Fall ohne CO2“, sagt Forscherin Nicole Wermuth von der TU Graz. Das Kohlenstoffdioxid wiederum wird an Bord des Schiffes gespeichert und an Land wieder zu regenerativem Methanol umgewandelt. „Wir produzieren damit einen geschlossenen CO2-Kreislauf“, so die Forscherin.

Die Entwicklung soll 2022 abgeschlossen sein. Ziel ist, die Lösung so rasch wie möglich in Anwendung zu bringen. „Wenn wir die Klimaziele wirklich erreichen wollen, bringt es nichts, wenn eine neue Lösung erst in 10 bis 20 Jahren zugelassen ist“, sagt Technikerin Nina Simon. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stelle eine Herausforderung dar, da sich ein Methanol- bzw. Wasserstoffantrieb bei den aktuell niedrigen Ölpreisen nicht rechnen würde. „Beispielsweise könnte eine globale CO2-Bepreisung, welche die Umweltschäden aus der fossilen Verbrennung den Verursachern in Rechnung stellt, die Situation ändern“, sagt die Expertin.