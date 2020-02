So durchbricht ein Frachtschiff die arktische Eisdecke

Auch auf dem C64 wurden schon Songs gecovert: Der Nutzer Jma Mitch hat alte Aufnahmen gefunden, die er 1986 mit dem "Music Construction Set" erstellte. In MCS konnten Songs erstellt werden, indem Noten mit dem Joystick platziert wurden. Jma Mitch coverte ausschließlich Lieder von Huey Lewis and The News. Auf YouTube finden sich so sehr eigenwillige Versionen von "Hit to be Square" und "I want a news Drug".