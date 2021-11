Wie neuartige Wärmepumpen Gas und Öl ersetzen können

Die fossilen Brennstoffe Erdgas und Erdöl sind in Österreich weitverbreitete Mittel zum Heizen. Mit steigenden Gaspreisen und dem geplanten Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist aber ein Umdenken gefordert. In Neubauten dürfen keine Ölheizungen und bald auch keine Gasthermen mehr verbaut werden. Eine umweltschonende Alternative sind Wärmepumpen, die gängigste Variante nutzt Luft als Wärmequelle, andere Optionen sind Erdwärme und Grundwasser. Betrieben werden sie mit Strom.

Das klingt eigentlich nach einer guten Lösung, doch die Umsetzung ist nicht immer einfach. Zentrale Systeme können zwar recht leicht bei neuen Bauprojekten integriert werden, in bestehenden Wohnhäusern ist das aber oft schwierig. „Für eine thermische Sanierung in einem mehrgeschossigen Wohnbau mit kleinen Wohnungen gibt es wenige Lösungen“, sagt Fabian Ochs vom am Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen an der Uni Innsbruck der futurezone. Mit dem Projekt „FitNeS“ will er Lösungen für solche Haushalte schaffen.