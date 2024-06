Uni-Professor: "The Line ist völlig lächerlich und nutzlos"

"The Line ist ein Projekt, das nicht nachhaltig ist. Es ist ein völlig lächerliches Megaprojekt, das aufgrund der schieren Kosten nie realisierbar war", sagte beispielsweise Universitätsprofessor und Nahostexperte Andreas Krieg vom Londoner King's College gegenüber Business Insider .

Die verspiegelte Sci-Fi-Stadt " The Line " sorgt mittlerweile seit längerem für Aufsehen. Dass die Idee Saudi-Arabiens, eine verspiegelte, 170 Kilometer lange Bandstadt quer durch die Wüste zu bauen, ein fragwürdiges Unterfangen ist, bekommt man in letzter Zeit immer öfter zu hören.

Sowie die schnurgerade Wüstenstadt hätten auch andere NEOM-Projekte weder Zweck noch einen Nutzen, so der Londoner Professor. Saudi-Arabien hat bekanntlich vor, gleich mehrere futuristische Städte und ganze Regionen aus dem Boden zu stampfen.

Saudi-Arabien wollte diese Angaben nicht bestätigen und betonte, dass The Line nicht verkleinert wird. Rund 500 Milliarden Dollar wurden für die 170 Kilometer lange Wüstenstadt eingeplant. Aber allein die ersten 1,5 Kilometer sollen deutlich mehr als 100 Milliarden Dollar kosten.

Zuletzt gab es Berichte, wonach Saudi-Arabien die Pläne für The Line massiv zurückgefahren hat. Anstatt der geplanten 9 Millionen soll die Stadt nur mehr 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Die geschätzten Kosten hätten das ursprünglich veranschlagte Budget um ein Vielfaches überschritten, so ein zentraler Grund.

Der Blick über den See

Projekte in Trojena

Projekte in Trojena

© Bild: New Murabba Development Company

© Bild: New Murabba Development Company

© Bild: New Murabba Development Company

Projekte in Trojena

Mit einem verkleinerten Modell wurde vergangenes Jahr der Querschnitt von The Line gezeigt . Um zu demonstrieren, wie riesig die Stadt werden soll, wurde der Vergleich zum Eiffelturm und der New Yorker Freiheitsstatue gezeigt.

Vor allem die geplante Höhe von 500 Meter sei "dumm" , sagte Cook auf einer Veranstaltung. Eine Höhe von 200 Meter sei ideal, 150 Meter wären passabel, so der Architekt. Er geht aber davon aus, dass The Line voraussichtlich eine Höhe von 50 Meter erreichen wird.

Bereits vor einem Jahr der britische Architekt Peter Cook, der selbst an den NEOM-Projekten beteiligt ist, die 170 Kilometer lange Stadt scharf kritisiert. The Line sei eine " unglaubliche Absurdität ", wird er von Architects' Journal zitiert .

© Giles Pendleton / The Line / LinkedIn / Screenshot

The Line im Vergleich zum Eiffelturm und der Freiheitsstatue

The Line entspricht ungefähr 11.500 Wiener DC Tower

Der Eiffelturm hat eine Höhe von rund 330 Meter, die Freiheitsstatue ist 93 Meter hoch. Laut früheren Angaben soll The Line eben ungefähr 500 Meter hoch und rund 200 Meter breit sein. Damit wäre die Planstadt eine 170 Kilometer lange Aneinanderreihung von Wolkenkratzern.

Ein weiterer Vergleich: Der DC Tower in Wien ist 250 Meter hoch, weist eine Länge von 59 Meter und eine Breite von 28 Meter auf. Wenn The Line also 170 Kilometer lang ist, wäre die Stadt eine Aneinanderreihung von 2.881 DC Tower. Damit die Höhe von 500 Metern erreicht wird, müsste man jeweils 2 DC Tower übereinander stellen.

Rechnet man mit einem entsprechenden Zwischenraum, dann müsste noch eine weitere 170 Kilometer lange Reihe an DC Tower gebaut werden. Insgesamt käme man somit auf eine Gebäudemasse von rund 11.524 DC Tower.