The Line: Neue Fotos vom Bau des “versteckten Hafens”

So soll The Line künftig Schiffe empfangen können

25.11.2023

Neue Bilder zeigen die gigantische Baustelle für den Hafen der futuristischen Bandstadt in Saudi-Arabien.

Trotz Kritik und Zweifel an der Machbarkeit schreiten die Bauarbeiten am saudischen Mega-Projekte NEOM voran. Teil davon ist die Bandstadt The Line, dessen CEO Giles Pendleton hat auf LinkedIn erneut Fotos vom Bau geteilt. Wie schon vor einigen Wochen ist erneut die Baustelle des “versteckten Hafens” zu sehen. Auf den Fotos ist in erster Linie zu erkennen, wie Landmasse bzw. Sand umgeschichtet wird. 100 Millionen Kubikmeter seien bereits bewegt worden, schreibt Pendleton zu den Aufnahmen.

“Versteckt” soll der Hafen durch die 500 Meter hohen Gebäude der Bandstadt werden. Künftig soll er in erster Linie Anlaufpunkt für Jachten sein, aber auch Kreuzfahrtschiffe sollen in The Line Station machen. The Line soll sich auf einer Länge von 170 Kilometer bei einer Breite von lediglich 200 Meter durch die Wüste ziehen. ➤ Mehr lesen: The Line: Fotos zeigen Bau von "verstecktem Hafen"

Kritik und Zukunftspläne NEOM und The Line sind aufgrund mehrere Gründe umstritten. So sollen für die Stadt Tausende Mitglieder des Howeitat-Stammes vertrieben werden. Dies hat bereits zu ernsthaften sozialen Spannungen geführt, einschließlich des Todes eines Stammesmitglieds, das sich weigerte, sein angestammtes Land zu übergeben. ➤ Mehr lesen: Das sagt Star-Physiker Michio Kaku zur Sci-Fi-Stadt "The Line" Zudem wird angezweifelt, dass das Projekt überhaupt machbar ist. So ist etwa fraglich, wie die Versorgung der Stadt mitten in der Wüste aussehen soll. Dass die Millionenstadt künftig völlig autark sein soll, sowohl was Lebensmittel als auch Energie und Wasser betrifft, darf bezweifelt werden. Zudem ist die Stadt auf Büro- und Servicejobs ausgelegt. Industrie und Entsorgungskonzepte, die mehr Platz benötigen, fehlen völlig.