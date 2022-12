Warum "The Line" verspiegelt ist: Neue Details zur Sci-Fi-Stadt

So soll The Line aussehen.

16.12.2022

Bis 2030 sollen im saudi-arabischen Megaprojekt "The Line" bereits eine Million Menschen eingezogen sein.

Saudi-Arabiens 500 Milliarden Dollar teures Mega-Stadtprojekt "The Line" ist bekanntlich bereits angelaufen. Das 500 Meter hohe und 170 Kilometer lange Bauwerk ist ein Lebenstraum des Projektleiters Giles Pendleton. Er ist überzeugt, dass aus "The Line" ein Erfolg wird, gibt er gegenüber dem Medium Arabian Business an. Verspiegelte Wände aus gutem Grund "Anderswo auf der Welt hätte man politische, finanzielle oder technische Einschränkungen", ist Pendleton überzeugt. Die Ausmaße und das Design der Stadt seien außerdem nicht zufällig gewählt, sondern das Ergebnis von "Forschung und Wissenschaft". Das treffe auch auf die verspiegelten Wände zu.

"Wenn die Stadt schwarz wäre, würde sie zu sehr aus der Landschaft stechen", sagt der Projektentwickler. Mit einer verspiegelten Fassade würde sich "The Line" besser in die Landschaft einfügen. Auch Photovoltaikmodule könnten in die Verspiegelung integriert werden. Eine Million Einwohner bis 2030 Dennoch soll es innerhalb der Stadt nicht zu finster werden: Die verspiegelten Wände sollen natürliches Licht durchlassen. Die Pflanzen innerhalb der Mauern sollen je nach deren Anforderungen "strategisch" positioniert werden.

"Wir hätten gerne, dass bis 2030 in etwa eine Million Menschen in der Stadt wohnen", sagt Pendleton. Bis dahin müssen aber noch einige Immobilien gebaut werden. Bei "The Line" soll daher eine künstliche Intelligenz bei der Zusammensetzung der modularen Bauteile helfen. Diese werden massenhaft vorgefertigt und müssen vor Ort nur mehr verbaut werden. Alles in Gehweite Laut dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman sollen in der Stadt Parks, Fußgängerzonen, Schulen, Wohnungen und Arbeitsplätze innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreicht werden können. Wer weiter reisen muss, könne auf den Hochgeschwindigkeitszug umsteigen. Dieser soll in 20 Minuten vom einen zum anderen Ende der Stadt gelangen.

The Line von oben. © NEOM