Das größte Windrad der Welt wurde in Betrieb genommen

Der Grundsatz bei Windturbinen lautet: Je mehr Fläche ein Windrad "abernten" kann, desto mehr Strom kann es erzeugen. Nach diesem Motto wurde nun in China das weltgrößte Onshore-Windrad in Betrieb genommen und an das Stromnetz angeschlossen. Damit ist es in den Regelbetrieb übergegangen.

Eine Windkraftanalge der Extreme

Die Anlage SI-27015 wurde von der Firma Sany Renewable Energy entwickelt und errichtet. Der Rotordurchmesser beträgt 270 Meter. Im Vergleich: Das Dach des Wiener DC Tower liegt in einer Höhe von 220 Meter. Die einzelnen Rotorblätter sind 131 Meter lang, was ungefähr der Höhe des Wiener Stephansdoms entspricht.

Mit seinem riesigen Rotor kann das Windrad eine Fläche von rund 57.000 Quadratmeter beziehungsweise 5,7 Hektar "abernten". Das ist vergleichbar mit 8 Fußballfeldern. Die nominale Leistung beträgt 15 MW.

