PV, Wind, Gas, Atomkraft: Was produziert den günstigsten Strom? 

In einer aktuellen Studie wurde berechnet, was die kostengünstigste Möglichkeit ist, Strom zu erzeugen.

Berücksichtigt werden dabei alle Kraftwerkstechnologien , die Kostenentwicklungen für den Bau und den Betrieb der Anlagen in Deutschland. Mit ihren besonders niedrigen Preisen pro kWh liegen die erneuerbaren Energien ganz klar in Führung.

Was ist die günstigste Möglichkeit, Strom zu erzeugen ? Dieser Frage widmet sich die regelmäßig erscheinende Analyse der sogenannten Stromgestehungskosten – also die durchschnittlichen Erzeugungskosten pro Kilowattstunde Strom.

Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien und konventionelle Kraftwerke an Standorten in Deutschland im Jahr 2024. Spezifische Stromgestehungskosten sind mit einem minimalen und einem maximalen Wert je Technologie berücksichtigt.

Erneuerbare Energie am günstigsten

"Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Onshore-Windenergieanlagen sind mit Kosten von 4,1 bis 9,2 Cent pro kWh nicht nur unter den erneuerbaren Energien, sondern unter allen Kraftwerksarten die kostengünstigsten Technologien in Deutschland", schreibt das renommierte Frauenhofer-Institut in der aktuellen Studie.

Die Stromgestehungskosten für PV-Batteriesysteme variieren in der Analyse für Deutschland zwischen 6,0 und 22,5 Cent pro kWh. Die große Bandbreite ergebe sich aus den hohen Kostenunterschieden für Batteriesysteme (von 400 bis 1000 Euro pro kWh) in Kombination mit den Kostenunterschieden bei den PV-Anlagen und der unterschiedlich hohen Sonneneinstrahlung am Anlagenstandort, heißt es.

