Durchbruch: Flexible Solarzelle ist extrem effizient

Ihre Solarzelle ist dünn und flexibel genug, um auf der Oberfläche fast aller Gebäude und Gegenstände angebracht zu werden. Und auch die Effizienz kann sich sehen lassen: Das Material wandelt 27 Prozent des einfallenden Lichts in Elektrizität um und erreicht bzw. übersteigt somit erstmals die Leistung herkömmlicher Photovoltaikanlagen. Deren Effizienz liegt für gewöhnlich zwischen 22 und 25 Prozent .

"In den nur 5 Jahren, in denen wir mit unserem Material experimentiert haben, konnten wir den Wirkungsgrad von etwa 6 Prozent auf über 27 Prozent steigern", sagt Forscher Shuaifeng Hu in einer Aussendung. "Wir glauben, dass mit diesem Ansatz im Laufe der Zeit weitaus höhere Wirkungsgrade von über 45 Prozent erreicht werden können."

Sehr flexibel

Nicht nur die Effizienz spricht für das Material, es ist auch vielseitig anwendbar. Mit einer Dicke von nur einem Mikrometer ist es etwa 150 Mal dünner als ein Silizium-Wafer. Daher muss es nicht auf Paneele angebracht werden, sondern kann auf fast jede Oberfläche aufgetragen werden. Das war auch bisher schon möglich, etwa in Form flexibler Solarfolien. Diese Folien haben allerdings den Nachteil, nicht besonders effizient zu sein - ihr Wirkungsgrad liegt meist im einstelligen Prozentbereich.